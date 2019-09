Σε μία από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες που δημοσίευσαν είναι η Γκαρσία Γκαρσία γυμνή. Μαζί με την εικόνα πόσταραν ένα λινκ, το οποίο παρέπεμπε τους χρήστες σε ένα ροζ βίντεο στο οποίο υποτίθεται ότι είναι η… πρωταγωνίστρια.

Η νεαρή Μεξικάνα ανέβασε στο Twitter έκκληση να τη βοηθήσει όποιος μπορεί.

Τελικά κατάφερε να ανακτήσει την πρόσβαση στον λογαριασμό της και να διαγράψει τη φωτογραφία.

@IamYanetGarcia uh oh, she got hacked!!! pic.twitter.com/P4rSJRAjyR

— Eli Mtz (@erkyongamer) 16 Σεπτεμβρίου 2019