Η πυρκαγιά ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες όταν οι μαθητές του μουσουλμανικού σχολείου, κοιμόντουσαν σε κτήριο κοντά στο τζαμί.

Όπως δήλωσε η αστυνομία στο BBC, ακόμα αναζητεί σορούς στο χώρο όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Μόουζες Κάρτερ, στο Reuters, η φωτιά πιθανότατα οφείλεται σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πάστορα Εμάνουελ Χέρμπερτ στο BBC, «όταν κοίταξα μέσα από το παράθυρο όλος ο χώρος είχε λαμπαδιάσει από τη φωτιά».

Επίσης όπως επισήμανε το κτήριο είχε μόνο μία είσοδο, η οποία ήταν μπλοκαρισμένη και γι' αυτό δεν μπόρεσε να την προσεγγίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα ήταν από 10 ετών και άνω.

Ο πρόεδρος της χώρας Τζωρτζ Γουεά με μήνυμα του στο Twitter, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved

— George Weah (@GeorgeWeahOff) September 18, 2019