Τα «πυρά» ενός πολίτη δέχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον κατά την επίσκεψη του σε νοσοκομείο του Λονδίνου, αφού όπως δήλωσε ο αγανακτισμένος πατέρας παραλίγο να πεθάνει η επτά ημερών κόρη του, επειδή ο θάλαμος στον οποίο νοσηλεύτηκε «δεν ήταν ασφαλής για παιδιά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γουίπς Κρος, όπου ο Ομάρ Σαλέμ σε συνομιλία που διαδραματίστηκε σε διάδρομο του νοσοκομείου, τον κριτίκαρε για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές.

Σε βίντεο διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, ο Σαλέμ βάλλει κατά του Τζόνσον, λέγοντας, «η κόρη μου παραλίγο να πεθάνει χθες. Ήρθα εδώ, το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν μια χαρά, αλλά ήρθα σε αυτό το θάλαμο και χρειάστηκαν δύο ώρες, γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο».

«Υπήρχε μόνο μία γραμματέας να εξυπηρετεί όλη τη μονάδα των νεογνών. Αυτό είναι απαράδεκτο δεν είναι; Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό σ’ αυτό το νοσοκομείο, δεν υπάρχουν αρκετές νοσοκόμες και δεν είναι καλά οργανωμένο. Το εθνικό σύστημα είναι διαλυμένο και εσύ ήρθες εδώ για τη δημιουργία εντυπώσεων με την παρουσία των δημοσιογράφων».

Ο Τζόνσον του είπε ότι «δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι εδώ», και τότε ο Σαλέμ του έδειξε τους φωτογράφους που κινηματογραφούσαν την σκηνή, «Τι εννοείς δεν υπάρχον δημοσιογράφοι; Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;»

Ο πρωθυπουργός του είπε ότι βρέθηκε εκεί για να δει «τι συμβαίνει».

Ο Σαλέμ ο οποίος είναι πολιτικός ακτιβιστής υπέρ των Εργατικών και ενάντιος του Brexit, έγραψε στο Twitter: «Ο Μπόρις Τζόνσον ήρθε στο νοσοκομείο του Γουίπς Κρος για τη δημιουργία εντυπώσεων, όποτε του είπα το πώς λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με βάση την εμπειρία μου για το πώς παραμελήθηκε η επτά ημερών κόρη μου για ώρες χθες βράδυ».\

Boris Johnson dropped into @WhippsCrossHosp for a press opportunity - so I gave him a piece of my mind about how he is running the NHS based on the experience with my 7 day old daughter, who was neglected for hours last night. More here: https://t.co/DsBDvnhC51 https://t.co/vKPs3yzNHx

— Omar Salem (@OmarSalem) 18 Σεπτεμβρίου 2019