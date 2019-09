Πρόκειται για μία φωτογραφία από πάρτι που είχε παραβρεθεί ο Τριντό το 2001, όπου έχει μεταμφιεστεί σε Αλαντίν βαμμένος όμως με μαύρο μακιγιάζ.

Η φωτογραφία, η οποία είχε τραβηχτεί στο ετήσιο δείπνο ιδιωτικού σχολείου του Βανκούβερ, όπου δίδασκε ο 29χρονος τότε Τριντό, ήρθε μόλις χθες στο φως της δημοσιότητας μέσω του περιοδικού TIME.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του περιοδείας, ο Τριντό είπε: «Είχα μεταμφιεστεί φορώντας ένα κοστούμι του Αλαντίν και βάφτηκα με μακιγιάζ.

Είναι κάτι που δεν το θεωρούσα ρατσιστικό τότε, αλλά σήμερα αναγνωρίζω ότι είναι ρατσιστικό και λυπάμαι βαθύτατα.

Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει».

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

— TIME (@TIME) 18 Σεπτεμβρίου 2019