Ο πρωθυπουργός του Καναδά, όταν η πρώτη φωτογραφία από πάρτι που είχε παραβρεθεί το 2001, όπου έχει μεταμφιεστεί σε Αλαντίν βαμμένος όμως με μαύρο μακιγιάζ, είδε το φως της δημοσιότητας, δήλωσε μετανιωμένος και απολογήθηκε.

Όμως, μετά ακόμα μία φωτογραφία κυκλοφόρησε, με τον Τριντό με μαύρο μακιγιάζ από σχολικό λεύκωμα.

Exclusive. Sources have confirmed to me that this is THE picture of ⁦@JustinTrudeau⁩ in blackface from high school that he referenaced in his press conference. From the year book at Brebeuf college. #cdnpoli He is singing Day Oh apparently. pic.twitter.com/ivBPoxbXi8

— Evan Solomon (@EvanLSolomon) September 19, 2019