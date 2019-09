Το αεροπλάνο έκανε... βουτιά και μέσα στην καμπίνα υπήρξε τρόμος.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται τη μαρτυρία της Μπράντον Τόμλισον, η οποία βρισκόταν στην πτήση μαζί με τον μόλις ενός ετών γιο της, το συμβάν έγινε 35 λεπτά μετά την απογείωση.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

