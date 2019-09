ΔΙΕΘΝΗ

Το παγοθραυστικό Polarstern του γερμανικού Ινστιτούτου Άλφρεντ Βέγκενερ, στο Μπρεμερχάφεν, πρόκειται να αποπλεύσει απόψε από το Τρόμσε της βόρειας Νορβηγίας, στο πλαίσιο της αποστολής MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) κόστους 130 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, περίπου 600 ειδικοί θα εναλλάσσονται στο πλοίο για τις επόμενες 390 ημέρες. Το παγοθραυστικό θα καλύψει 2.500 χιλιόμετρα, συνοδευόμενο από τέσσερα παγοθραυστικά της Ρωσίας, της Κίνας και της Σουηδίας.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα θα αναλάβουν να μεταφέρουν τους επιστήμονες και να τους εφοδιάζουν με τρόφιμα και άλλα είδη. Συνολικά, οι επιστημονικές ομάδες θα ζήσουν 150 πολικές νύχτες, με θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν ακόμη και στους -45 βαθμούς Κελσίου.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι θα έχουν ως μοναδικό καθήκον τους να εντοπίζουν και να απομακρύνουν τις πολιτικές αρκούδες και να φροντίζουν για την ασφάλεια των επιστημόνων κατά τη διάρκεια του έργου τους.

Η αποστολή MOSAiC είναι η πρώτη ευκαιρία που θα έχουν οι ερευνητές να μελετήσουν την Αρκτική κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» δήλωσε ο Μάρκους Ρεξ, επιστήμονας ειδικός σε θέματα ατμόσφαιρας και επικεφαλής της αποστολής,

«Θέλουμε να πάμε στην Αρκτική επειδή είναι το επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής» εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «δεν κατανοούμε καλά το κλίμα στην Αρκτική επειδή ουδέποτε βρεθήκαμε εκεί τον χειμώνα».

«Καμία άλλη περιοχή της Γης δεν υπερθερμάνθηκε με τόση ταχύτητα τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ βρίσκεται το επίκεντρο της υπερθέρμανσης και ταυτόχρονα, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτήν την περιοχή», πρόσθεσε ο Ρεξ.

Η κατάσταση στην Αρκτική έχει γίνει ιδιαίτερα ανησυχητική. «Στις αρχές του έτους διαπιστώσαμε κάτι ακραίο: στο κέντρο της Αρκτικής έκανε περισσότερη ζέστη απ' ότι στη Γερμανία», επισήμανε.

Οι ειδικοί θα μελετήσουν την ατμόσφαιρα, τον ωκεανό, τους πάγους και το οικοσύστημα για να συλλέξουν δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όχι μόνο τον Βόρειο Πόλο αλλά και όλον τον πλανήτη.