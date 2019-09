Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Δυρράχιο, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μάλιστα ακολούθησε και δεύτερος σεισμός 5 Ρίχτερ σε κοντινό σημείο, ο οποίος επίσης είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Από τις πρώτες εικόνες φαίνονται εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια ενώ ο κόσμος βγήκε στους δρόμους.

Μέχρι στιγμής όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα είκοσι πέντε με τριάντα άτομα τραυματίστηκαν από τις δύο σεισμικές δονήσεις και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου.

Από τις σεισμικές δονήσεις έχουν υποστεί ζημιές κτίρια και πολυκατοικίες ενώ από το υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους δίνονται οδηγίες στους κατοίκους και τους ενημερώνουν για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τους καλούν να παραμείνουν έξω από τα σπίτια.

Ρωγμές έχουν επίσης αναφερθεί σε κτίρια στο λιμάνι του Δυρραχίου.

Σε πολλές συνοικίες των Τιράνων, αλλά και σε άλλες πόλεις και χωριά, διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα που βρίσκεται στην Γερμανία καθ’ οδόν για την σύνοδο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να επιστρέψει στην Αλβανία, αναφέρει ο τύπος.

Ο σεισμός έγινε αντιληπτός και σε πόλεις της Ελλάδας.

Ο σεισμός έγινε αντιληπτός στην Κέρκυρα και όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων Ανδρέας Ρίζος. «η Πυροσβεστική προβαίνει σε ελέγχους στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας και στο βόρειο συγκρότημα του νησιού».

#Albania Chaos is spreading on the streets and these are a few damages that happened in my home pic.twitter.com/GUOFzBElVT

— Franki (@Franki61044297) 21 Σεπτεμβρίου 2019