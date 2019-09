Την Κυριακή, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά σ’ ένα εμπορικό κέντρο στο Σαν Τιν, στο βόρειο τμήμα της πρώην βρετανικής αποικίας.

«Ακόμα κι αν είμαστε κουρασμένοι, δεν μπορούμε να αποκηρύξουμε τα δικαιώματά μας» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σινγκ, μια καθηγήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση. «Εάν αυτό το κίνημα διαρκέσει 100 ημέρες, 200 ημέρες ή ακόμα και 1000 ημέρες και εμείς δεν πάρουμε όσα ζητάμε, θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους» υπογράμμισε η ίδια.

Τα πνεύματα άρχισαν να οξύνονται κατά το απόγευμα, όταν εμφανίστηκαν διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να κρατάνε μια κινεζική σημαία που είχαν κατεβάσει από ένα κυβερνητικό κτίριο και κατόπιν την πέταξαν σε έναν ποταμό.

Στη συνέχεια, επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς στα εκδοτήρια των εισιτηρίων στον σταθμό του μετρό του Σα Τιν, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας που απέκλεισε την πρόσβαση στην περιοχή.

Τα τηλεοπτικό δίκτυα του Χονγκ Κονγκ μετάδωσαν πλάνα με έναν άνδρα, που είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Αργότερα, ξέσπασαν συμπλοκές έξω από το εμπορικό κέντρο μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να τους απωθήσει.

Hong Kong protesters gather at Sha Tin Station and New Town Plaza Mall in protest on Sunday. Protesters vandalized the subway station and rallied inside the shopping mall during another weekend of pro-democracy demonstrations.https://t.co/b4to6nG3uH pic.twitter.com/9QzEg4C9oH

— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 22 Σεπτεμβρίου 2019