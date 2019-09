Ο Peter Fankhauser ανέφερε στις δηλώσεις του ότι «δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πακέτο διάσωσης από τους δανειστές, μετά τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις του Σαββατοκύριακου».

Διευκρίνισε ότι «παρά τις προσπάθειες μηνών και τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών η ηγεσία δεν κατάφερε να διασφαλίσει το μέλλον των επιχειρήσεων».

Ο Peter Fankhauser ζήτησε συγγνώμη στους 21.000 συναδέλφους «που ξέρω ότι θα καταρρακωθούν. Όλοι σας παλέψατε τόσο σκληρά για να κάνετε την Thomas Cook να επιτύχει.

Ακόμη, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και σε όλους μας τους πελάτες και σε όσους είναι διακοπές αυτή την ώρα και μας έχουν επιλέξει για τις μεταφορές τους, αλλά και όσους μας έχουν επιλέξει για τους επόμενους μήνες».

Ο CEO της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη και στους προμηθευτές που, όπως αναφέρει, στήριξαν την εταιρεία του επί σειρά ετών.

«Η σημερινή σηματοδοτεί μια θλιβερή ημέρα για την εταιρεία που ήταν πρωτοπόρος στα πακέτα διακοπών και η οποία έκανε εφικτές τις διακοπές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Thomas Cook CEO Peter Fankhauser apologizes after the world's oldest travel company went into liquidation, leaving thousands of passengers stranded around the world. More: https://t.co/yYQzS0aaGn pic.twitter.com/mVHABsY4sG

— Reuters Top News (@Reuters) 23 Σεπτεμβρίου 2019