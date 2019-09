Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη μεταξύ των 11 δικαστών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατηγορείται ότι ανέστειλε την λειτουργία του κοινοβουλίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή δύο μόνον εβδομάδες πριν από την 31 Οκτωβρίου, για να φιμώσει την αντιπολίτευση και να προχωρήσει στο Brexit ακόμη και χωρίς συμφωνία.

Ο Τζόνσον δεν έχει σταματήσει να επαναλαμβάνει ότι χρειαζόταν την διακοπή της λειτουργίας του κοινοβουλίου για να προετοιμάσει και να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας στο τέλος του Ιουλίου.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να αναστέλλει την λειτουργία του κοινοβουλίου για τον λόγο αυτό.

Ωστόσο, η διακοπή αυτή -κυρίως εξαιτίας της χρονικής της διάρκειας- έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, προκαλώντας διαδηλώσεις και προσφυγή στην δικαιοσύνη.

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του

Ομάδα βουλευτών ζήτησε από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και το Κοινοβούλιο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.

Ο ηγέτης της εργατικής τάξης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έδειξε την «περιφρόνηση για τη δημοκρατία» από τον κ. Τζόνσον προσθέτοντας: «Τον καλώ να εξετάσει τη θέση του».

Η επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρατών, Τζο Σουίνσον. «Ο Μπόρις Τζόνσον δεν κάνει για πρωθυπουργός. Παραπλάνησε τη βασίλισσα και τη χώρα και φίμωσε παράνομα τους εκπροσώπους του λαού. Επιστρέφω για να αναλάβω τα καθήκοντά μου στη Βουλή των Κοινοτήτων και να σταματήσω το Brexit», τόνισε μέσω Twitter.

— Jo Swinson (@joswinson) 24 Σεπτεμβρίου 2019