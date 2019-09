Η έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ άλλαξε το προφίλ της στο Twitter, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να την ειρωνευτεί.

«Ένα πολύ χαρούμενο νεαρό κορίτσι που προσβλέπει σε ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον», γράφει στο νέο προφίλ της η 16χρονη, αντιγράφοντας την περιγραφή του Ντόναλντ Τραμπ για την ίδια.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019