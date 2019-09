Η εφημερίδα επικαλείται στελέχη του Δημοκρατικού Kόμματος που της μίλησαν ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Πρόκειται για δραματική κλιμάκωση της υπόθεσης σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή η επικοινωνία των δύο ηγετών βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης στην οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι Δημοκρατικοί για να ξεκινήσουν τη διαδικασία παραπομπής του προέδρου.

Ο Τραμπ φέρεται ότι άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι να ξεκινήσει το Κίεβο έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του δεύτερου γιου του Δημοκρατικού πολιτικού, ο οποίος εργαζόταν από το 2014 για έναν ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου.

«Αν συνεχίσει να χλευάζει τον νόμο, κατά την άποψή μου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αφήσει στο Κογκρέσο άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής του», ανέφερε σε μια λακωνική δήλωσή του ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι ανέστειλε την καταβολή στρατιωτικής βοήθειας, ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία προκειμένου να πιέσει τον Ζελένσκι να ξεκινήσει μια έρευνα που θα ζημίωνε τον Μπάιντεν, το φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες, απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνομιλίας που είχε με τον Ζελένσκι.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας, όμως ενέκρινα τη δημοσιοποίηση αύριο (Τετάρτη) του πλήρους απομαγνητοφωνημένου κειμένου της τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019