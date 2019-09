Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Κουρμαγιέρ, Στέφανο Μιζερόκι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης ενός τμήματος παγετώνα, περίπου 250.000 κυβικών μέτρων πάγου.

Ο Μιζερόκι έδωσε εντολή να κλείσουν δύο δρόμοι και να εκκενωθούν καλύβες αφού ειδικοί είπαν πως ο παγετώνας Πλανπενσιέ κυλάει με αυξανόμενη ταχύτητα, απειλώντας τμήμα της κοιλάδας Φερέ.

Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, το κάτω μέρος του παγετώνα κυλούσε με ταχύτητα 50-60 εκατοστών την ημέρα.

«Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν άλλη μια φορά πως το βουνό περνά μια περίοδο μεγάλων αλλαγών λόγω κλιματικών παραγόντων, έτσι είναι ιδιαίτερα ευάλωτο», δήλωσε ο Μιζερόκι.

Ο ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κοντε, μιλώντας την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε πως «η είδηση ότι ένας παγετώνας στο Λευκό Όρος κινδυνεύει να καταρρεύσει είναι μια προειδοποίηση που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, πρέπει να μας συνταράξει και πρέπει να κινητοποιηθούμε».

