Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροδρόμιο «Ατατούρκ», κατά την επιστροφή του από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, «οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά από τον σεισμό».

«Σύμφωνα με το AFAD (υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,8 Ρίχτερ και έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 28 μετασεισμοί».

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Καντίλι και το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών της Τουρκίας ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

26 Σεπτεμβρίου 2019