Ο σεισμός των 5,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους αφού θύμισε μέρες '99.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο η πολυκατοικία πηγαίνει πέρα-δώθε εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης, ενώ αποκτά και κλίση για το διάστημα που διαρκεί ο σεισμός.

Watch: Buildings shake as Istanbul is ROCKED by terrifying earthquake. #deprem #earthquake #İstanbul pic.twitter.com/29P3XtGWoj

— Xhildinho Z (@xhildinho) September 26, 2019