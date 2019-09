«Πρόκειται για έναν ελιγμό με στόχο τη συγκάλυψη» της υπόθεσης, δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, επικαλούμενη την καταγγελία του μάρτυρα, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Κογκρέσο.

Η Πελόζι, η οποία έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο Κάπιτολ Χιλ, είπε επίσης ότι η έρευνα για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ξεκίνησαν οι Δημοκρατικοί, θα επικεντρωθεί στην υπόθεση της Ουκρανίας και ότι άλλα περιστατικά κατά τα οποία ο μεγιστάνας ενδεχομένως να καταχράστηκε την εξουσία του θα εξεταστούν αργότερα.

Σκληρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου εξαπέλυσε και ο πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Ασκώντας κριτική στον τρόπο διακυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, ο Μπάιντεν τόνισε συγκεκριμένα στο Twitter: «Ο Τραμπ πιστεύει ότι δεν υπάρχει όριο στην εξουσία και ότι είναι πάνω από τον νόμο. Αυτό είναι ζήτημα που απασχολεί όλο το έθνος και όχι μόνο τους Δημοκρατικούς ή τους Ρεπουμπλικανούς».

We have a President who believes there is no limit to his power, who believes he can do anything and get away with it, and who believes he is above the law.

This isn’t a Democratic issue or a Republican issue. This is a national issue.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 26, 2019