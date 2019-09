Συγκεκριμένα στην επιλογή θέσης εμφανίζεται η εικόνα ενός μωρού όταν ο επιβάτης ταξιδεύσει με μωρό κάτω των δύο ετών.

Το χαρακτηριστικό έγινε ευρέως γνωστό μέσω ενός ποσταρίσματος στο Twitter, το οποίο προκάλεσε ποικίλα σχόλια.

Ο Ραχάτ Αχμέντ, ευχαρίστησε με ανάρτηση του στο Twitter την Japan Airlines, επειδή τον προειδοποίησε που θα κάθονται μωρά που «σχεδιάζουν να ουρλιάζουν» στην πτήση 13 ωρών, ενώ τονίζει ότι το ίδιο θα έπρπε να κάνει και η Qatar Airways, καθώς «πριν τρεις βδομάδες είχα τρία μωρά να ουρλιάζουν στην πτήση από το αεροδρόμιο Τζων Κένεντι προς την Ντόχα».

Αρκετά σχόλια που δέχτηκε ήταν καυστικά με πολλούς να του συνιστούν να φορέσει ακουστικά, εφόσον τον ενοχλεί το κλάμα των μωρών, ενώ άλλοι τονίζουν ότι θα πρέπει να είναι πιο συγκαταβατικός αφού όλοι ήμασταν παιδιά κάποτε ή ότι θα καταλάβει όταν γίνει πατέρας.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.

Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed ✈️ Tokyo (@dequinix) September 24, 2019