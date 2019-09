O 38χρονος πρόεδρος του Εl Σαλβαδόρ, ζήτησε συγγνώμη και ένα δευτερόλεπτο από τους παρευρισκομένους, προκειμένου να βγάλει μία selfie.

Μάλιστα στην ομιλία τόνισε ότι η διαδικασία θέλει αλλαγή καθώς, εδώ και 74 χρόνια είναι η ίδια και χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί καθώς ο κόσμος πλέον έχει αλλάξει, αφού όπως είπε, «περισσότεροι θα δουν την selfie, από αυτούς που θα ακούσουν την ομιλία μου».

Sin la necesidad de darse por aludido, no tiene desperdicio el mensaje, el fondo, y la interpelación a tanto desvio protocolar, por fuera de donde avanza el mundo. 👏🏻 @nayibbukele. Cómo decía Brecht, esa crisis cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. https://t.co/mkyvIBz3lV

