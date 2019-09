Η 12χρονη Αμάρι Άλεν ανέφερε πως το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια του διαλλείματος στο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο φοιτά.

Σύμφωνα με τη μαθήτρια, τρεις λευκοί συμμαθητές της την κρατούσαν με το ζόρι και την αποκαλούσαν άσχημη, όσο έκοβαν κάποια από τα ράστα της.

«Τα αγόρια ήρθαν καταπάνω μου και μου έκλεισαν το στόμα με τα χέρια τους. Μου έβαλαν τα χέρια πίσω από την πλάτη μου και άρχισαν να μου κόβουν τα μαλλιά ενώ μου έλεγαν ότι είμαι άσχημη. Μου πήραν το κολατσιό και το έφαγαν μπροστά μου, μου έλεγαν ότι δεν μου αξίζει και πως πρέπει να λιμοκτονίσω».

Να σημειωθεί ότι η 12χρονη φοιτά στο Immanuel Christian School, και εκεί είναι δασκάλα η σύζυγος του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, Κάρεν. Το σχολείο και η τοπική αστυνομία ερευνούν το περιστατικό.

Η οικογένεια της κοπέλας λέει πως δεν γνώριζε για το περιστατικό, μέχρι που η γιαγιά της παρατήρησε πως τα μαλλιά της δεν είχαν όλα το ίδιο μήκος. «Ήταν πολύ επώδυνο για μένα να βλέπω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Σίνθια Άλεν και πρόσθεσε: «θέλω να δω να αποβάλλονται αυτά τα παιδιά από το σχολείο. Θέλω να γίνει κάτι».

TONIGHT AT 11: “One of them put my hands behind my back. One of them covered my mouth. They kept on laughing and calling me names,” said Amari who had her locs cut by bullies at a private #VA school. #Springfield I was heartbroken just listening to this. Smh. @wusa9 pic.twitter.com/B1DtIlHXDE

— Mikea Turner (@MikeaTurnerTV) September 27, 2019