Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Σάββατο το σκάνδαλο εξαιτίας της πίεσης που φέρεται να άσκησε στον ομόλογό του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να δώσει εντολή να διενεργηθεί έρευνα από τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ τη μεγαλύτερη «απάτη» στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ.

«Αυτό που γίνεται τώρα είναι η μεγαλύτερη απάτη στην αμερικανική πολιτική ιστορία», έκρινε ο Τραμπ, τοποθετούμενος σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Οι Δημοκρατικοί, υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, θέλουν «να σας πάρουν τα όπλα σας, την υγειονομική περίθαλψή σας, την ψήφο σας, την ελευθερία σας, τους δικαστές σας», «θέλουν να σας πάρουν τα πάντα».

«Είναι πολύ απλό. Προσπαθούν να σταματήσουν εμένα, διότι μάχομαι για σας. Και δεν θα το αφήσω να συμβεί ποτέ αυτό», πρόσθεσε.

Η πολιτική σύγκρουση στην Ουάσινγκτον πήρε νέα τροπή την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων άρχισαν έρευνα που ενδέχεται να οδηγήσει σε διαδικασία παραπομπής του προέδρου Τραμπ λόγω του ότι φέρεται να άσκησε πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας για να προσποριστεί πολιτικό όφελος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα όφειλαν να έχουν τερματίσει ήδη το νέο «κυνήγι μαγισσών», όπως αποκάλεσε την έρευνα των κοινοβουλευτικών των Δημοκρατικών.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019