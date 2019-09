Το λεωφορείο, που μετέφερε 69 ανθρώπους, συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαιναν τρεις άνθρωποι σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στην επαρχία Τζιανγκσού, βόρεια της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, το δυστύχημα προκάλεσε το γεγονός ότι έσκασε ένα από τα ελαστικά του λεωφορείου.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά στην Κίνα, κυρίως εξαιτίας των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

At least 36 people died and many injured after a bus collided with a van Sat morning in Yixing, E China's Jiangsu Province, police said in a statement. The rescue operation has ended, and the injured have been sent to nearby hospitals. Further investigation is underway. pic.twitter.com/B7H1Kcns1W

