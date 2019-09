Οι διαστάσεις του παγόβουνου είναι πραγματικά ασύλληπτες: Έχει εμβαδόν μεγαλύτερο από 1.636 τετραγωνικά χιλιόμετρα -όσο περίπου η Λέσβος- και αποτελείται από πάγο βάρους... 315 δισεκατομμυρίων τόνων!

Λόγω του μεγέθους του, η πορεία του θα πρέπει να παρακολουθείται στο εξής, γιατί αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Now updated with the correct date labels in the gif pic.twitter.com/KxMzpBW2BI

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 30, 2019