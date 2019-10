Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Ράντφορντ του Νότιγχαμ.

Η αστυνομία κατάλαβε το συμβάν όταν έλαβε την πληροφορία για κυκλοφοριακή συμφόρηση και εντόπισε τη χήνα στο πίσω κάθισμα του ταξί.

Στο Twitter που ανήρτησε η αστυνομία του Ράντφορντ, ανέφερε, «όταν μας κάλεσαν ότι μία χήνα πέταξε μέσα σ’ ένα ταξί, έπρεπε να το δούμε για να το πιστέψουμε. Η χήνα εξετάστηκε από κτηνίατρο και δυστυχώς το ταξί έπρεπε να επισκευάσει τη ζημιά».

When a colleague asked if a call had been received about a goose flying into a taxi over the radio, we had to see it to believe it. Goose was taken to the vets & unfortunately the taxi had to repair the damage. We think he may be trying to find his way to #goosefair #randomjob pic.twitter.com/9eWCsjncZH

— Radford Road Police (@RadfordRdCops) September 30, 2019