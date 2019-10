ΔΙΕΘΝΗ

Το περιστατικό συνέβη στο μπουθ των δημοσιογράφων του τηλεοπτικού δικτύου NBC, στη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο, όταν το ποντίκι έπεσε από το ταβάνι στο δημοσιογράφο Πήτερ Αλεξάντερ.

Στην συνέχεια ακολούθησε κυνηγητό, αφού οι δημοσιογράφοι έτρεχαν να πιάσουν τον «εισβολέα» και όπως έγραψαν στο Twitter, «ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ενημέρωση εδώ και μήνες».

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

And here’s the video to prove it: pic.twitter.com/v6uSrh7KPH — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

Ο παθών με ανάρτηση του στο Twitter, ανέφερε, «ένα ποντίκι κυριολεκτικά έπεσε από το ταβάνι στο μπουθ μας στο Λευκό Οίκο και προσγειώθηκε στα πόδια μου.