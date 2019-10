Το φορτηγάκι άρχισε να στριφογυρίζει ανεξέλεγκτα δίπλα σε αεροπλάνα, με τους υπαλλήλους να το κοιτούν ανήμποροι.

Την κατάσταση έσωσε ένας οδηγός άλλου οχήματος του αεροδρομίου, ο οποίος εμβόλισε το ανεξέλεγκτο όχημα και το ακινητοποίησε.

Οι Αρχές του αεροδρομίου ερευνούν το συμβάν. Πιθανολογούν ότι προκλήθηκε από κολλημένο γκάζι στο όχημα.

Το περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο επιβάτης.

American Airlines says it is investigating after a catering truck lost control on the tarmac at O'Hare Airport.

"We appreciate the quick action of our team member who stopped the vehicle," the airline said in a statement. No serious injuries reported. https://t.co/miA3Phhjh5 pic.twitter.com/Iu1ky9juUn

— ABC News (@ABC) October 1, 2019