Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να απαντήσει στον πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Τουρκία «χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό για να πιέσει», σημειώνοντας ότι η Ευρώπη «δεν θα ήταν σωστό να υποκύψει στην πίεση αυτή».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε τον Εμάνουελ Μακρόν, «έναν κόκορα που λαλεί και τα πόδια του βρίσκονται μέσα στην βρωμιά», ενώ τόνισε ότι «η γλώσσα που βγάζει ο Μακρόν στην Τουρκία ξεπερνά τα όρια ».

Αναφορικά με το προσφυγικό δήλωσε ότι, «Η Γαλλία και ο Μακρόν είναι οι τελευταίοι που πρέπει να μιλούν για το θέμα αυτό».

Τέλος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών άφησε αιχμές για την πολιτική της Γαλλίας στο μεταναστευτικό, αφού διερωτήθηκε, «Μακρόν, πόσους πρόσφυγες πήρε η Γαλλία; Αντί για πρόσφυγες, δεξιώνεται στα Ηλύσια Πεδία τους Κούρδους του ΡΚΚ και της Συρίας»

#France President @EmmanuelMacron is like a rooster crowing while legs covered with a mud, says #Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu who is apparently furious over Macron's criticism of Turkey at @coe assembly @PACE_News pic.twitter.com/DVPdtsuqz1

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 1, 2019