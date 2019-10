Το περιστατικό συνέβη σε δικαστήριο του Ντάλας στις ΗΠΑ. Ο Αφροαμερικανός Μπραν Τζιν αγκάλιασε τη λευκή πρώην αστυνομικό, Άμπερ Γκάιερ, η οποία σκότωσε τον αδερφό του πριν δύο μήνες.

Η Άμπερ ομολόγησε τη δολοφονία ενώπιον του δικαστηρίου και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Τζιν ζήτησε από το δικαστήριο να αγκαλιάσει την Γκάιερ.

This is the moment. A moment so very few have ever witnessed. The brother of a murder victim asking the judge to hug the person who took his brothers life. #AmberGuygerTrial #BothamJean pic.twitter.com/HSYEqpIzjx

— Doug Dunbar (@cbs11doug) 2 Οκτωβρίου 2019