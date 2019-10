Μόλις λίγες εβδομάδες από όταν διέρρευσαν απόρρητα βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που δείχνουν αερομαχίες με αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα και λίγες ώρες από το σμήνος UFO που έκανε την εμφάνισή του στη Βόρεια Καρολίνα, ακόμη μία είδηση για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Πριν από μία εβδομάδα άγνωστα αντικείμενα που έμοιαζαν με… πύρινες μπάλες και δεν ήταν μετεωρίτες εμφανίστηκαν στον ουρανό της Χιλής και στη συνέχεια συνετρίβησαν στο έδαφος προκαλώντας μια σειρά από πυρκαγιές.

Ο Μπερνατντίτα Οτζέντα, κάτοικος της περιοχής, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ανέφερε ότι κάτι που έπεσε από τον ουρανό έκαψε θάμνους στην ιδιοκτησία του.

Τώρα, μετά από την προκαταρκτική έρευνα, αξιωματούχοι από την Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Μεταλλείων της Χιλής, δήλωσαν ότι απέκλεισαν το ενδεχόμενο ένας μετεωρίτης να ήταν η αιτία, αφού δεν κατάφεραν να βρουν κανένα στοιχείο διαστημικού βράχου σε επτά σημεία όπου ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.

Mysterious Fireball 'Not' a Meteor – Technically, we're talking about unidentified flying objects. Yes, UFOs. Although nothing big or well-piloted enough to reopen The X-Files for, it would seem. #UFO #Spacejunk #Chile https://t.co/rEBqgNaNCJ pic.twitter.com/pfgPm6dkHA

— The UFO Chronicles (@UFOChronicles) 2 Οκτωβρίου 2019