Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαγατάι Ερτσιγές, υποστηρίζει ότι η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Το Yavuz θα ξεκινήσει ένα νέο γύρο γεωτρήσεων στις 7 Οκτωβρίου 2019» αναφέρει στο Twitter o Ερτζιγές. «Η περιοχή της γεώτρησης βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως έχει καταγραφεί στον OΗΕ και η τουρκική κυβέρνηση αδειοδότησε την κρατική Εταιρεία Πετρελαίου με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα του κράτους το 2012», υποστηρίζει.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that 🇹🇷 Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze

