Οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιά και επικράτησε πανικός μεταξύ των παρευρισκομέων.

\Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ η έκρηξη προκλήθηκε από μετασχηματιστή σε κολόνα ηλεκτρισμού.

Wow that was crazy! Praying everyone is okay. Crazy explosions at Octoberfest in Huntington Beach. #HB #HuntingtonBeach #Octoberfest pic.twitter.com/FAhbopxop4

— Brassil Dazzil (@patbrassil) October 6, 2019