Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Σερβία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η επίθεση στη βόρεια Συρία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: «Είναι μια φράση την οποία επαναλαμβάνουμε συνεχώς: μπορεί να μπούμε (στη Συρία) οποιαδήποτε νύχτα χωρίς προειδοποίηση. Δεν υπάρχει θέμα να ανεχθούμε περισσότερο τις απειλές που προέρχονται απ' αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ταυτόχρονα ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως σχεδιάζει να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Ανέφερε πως θα συζητήσουν για την «ασφαλή ζώνη» στα τουρκοσυριακά σύνορα ενώ είπε πως ελπίζει να επιλυθεί η διένεξη ΗΠΑ-Τουρκίας για τα F-35.

«Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να καθαρίσει τα σύνορά της με τη Συρία από τους μαχητές και να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας αυτής», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Από την έναρξη της κρίσης στην Συρία, υποστηρίζαμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο εξής. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη δική μας (...) ασφάλεια καθαρίζοντας την περιοχή αυτή από τους τρομοκράτες», σημείωσε ο Τσαβούσογλου . «Θα συμβάλουμε στην ειρήνη και την σταθερότητα στη Συρία», πρόσθεσε σε μήνυμά του στο Twitter.

Have supported the territorial integrity of #Syria since the beginning of the crisis and will continue to do so. Determined to ensure survivability and security of #Turkey by clearing the region from terrorists. Will contribute to bringing safety,peace&stability to Syria.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 7 Οκτωβρίου 2019