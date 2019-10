Οι Αμερικανοί Γουίλιαμ Κέιλιν και Γκρεγκ Σεμέντσα και ο Βρετανός Πίτερ Ράτκλιφ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, επειδή ανακάλυψαν πώς τα κύτταρα αισθάνονται και προσαρμόζονται στην διαθεσιμότητα οξυγόνου, ανακοίνωσε η επιτροπή απονομής των βραβείων.

«Οι φετινοί βραβευθέντες αποκάλυψαν τον μηχανισμό μιας από τις πιο ουσιαστικές προσαρμοστικές διαδικασίες της ζωής», ανέφερε η επιτροπή απονομής των Νόμπελ στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας σε ανακοίνωσή της για το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (913.000 δολαρίων).

Ο τομέας της ιατρικής είναι ο πρώτος στον οποιο απονέμεται κάθε χρόνο το βραβείο Νόμπελ.

Congratulations to 2019 Medicine Laureate William Kaelin!



