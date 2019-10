Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αεροπορική επιδρομή εναντίον βάσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, όπως μεταδίδει το Russia Today επικαλούμενο το σαουδαραβικό σταθμό al-Ikhbariya.

Άλλες πληροφορίες μιλούν για τουρκική επίθεση κατά της κουρδική πολιτοφυλακής των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG).

Η οργάνωση YPG πρωτοστάτησε στις μάχες κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και είχε επί μακρόν την υποστήριξη και την προστασία της Ουάσινγκτον αλλά για την Αγκυρα είναι «τρομοκρατική» οργάνωση.

#Syria : video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 7, 2019