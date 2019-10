Την πληροφορία για βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε και ο συριακός ραδιοφωνικός σταθμός Σαμ.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό το πυροβολικό της Τουρκίας έπληξε τη Δευτέρα το βράδυ κουρδικές θέσεις που ανήκουν στην αντικυβερνητική συμμαχία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκα.

Σύμφωνα με τις πηγές του σταθμού, τουρκικά πυροβόλα στοχοθέτησαν κουρδικές θέσεις ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες στις τάξεις των Κούρδων.

Νωρίτερα αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον κουρδικού κέντρου διοίκησης στην πόλη Μαλικίγια, στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Μαγιαντίν.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Χαντάθ ανέφερε ότι έγιναν επίσης αεροπορικά πλήγματα σε περιοχή κοντά στα σύνορα Συρίας-Ιράκ, όχι μακριά από το σημείο διέλευσης Σεμάλκα. Δύο γέφυρες καταστράφηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.

Τα ξημερώματα της Τρίτης το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter στην οποία σημείωνε ότι «όλες οι προετοιμασίες για την επιχείρηση (σ.σ. στη βόρεια Συρία) έχουν ολοκληρωθεί».

Οι ενέργειες της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία είναι «ένα προσωρινό μέτρο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«…Ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι η Τουρκία σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, τονίζοντας ότι η ενέργεια της Τουρκίας σε αυτή την περιοχή (στην βορειοανατολική Συρία) είναι προσωρινή», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο.

«Ο Ζαρίφ εναντιώθηκε στη στρατιωτική δράση και αναφέρθηκε στον σεβασμό προς την εδαφική κυριαρχία της Συρίας και την εθνική της ακεραιότητα καθώς και στην ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας και ανέφερε ότι θα καταστρέψει την οικονομία της χώρας, αν κινηθεί εκτός ορίων στη Συρία.

Σε δύο αναρτήσεις του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει: Όπως έχω δηλώσει ξεκάθαρα και στο παρελθόν, και απλώς το επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει και στο παρελθόν!). Πρέπει μαζί με την Ευρώπη και άλλους να έχουν το νου τους στους αιχμαλώτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειές τους. Οι ΗΠΑ έκαναν πολλά περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένης και της αιχμαλωσίας του 100% του Ισλαμικού Κράτους. Είναι ώρα τώρα και για άλλους στην περιοχή, κάποιοι με μεγάλο πλούτο, να προστατεύσουν τα ίδια τους τα εδάφη. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες».

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...

