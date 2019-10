Στρατιωτικές δυνάμεις και πολίτες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ενόψει της επιχείρησης που σχεδιάζει η Άγκυρα, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως πως θα γίνει.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, Κούρδοι όλων των ηλικιών συγκεντρώνονται στην Ρας Αλ Άιν, την Ταλ Αμπιάντ και το Κομπάνι, στα σύνορα με την Τουρκία.

«Θέλουν να σταθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες για να εμποδίσουν την Τουρκία», δηλώνει ο Αρίν Σέικχμους, ακτιβιστής από το Καμίσλι της Συρίας, στο οποίο συγκεντρώνονται επίσης Κούρδοι.

Η συγκέντρωση του πληθυσμού ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Ταυτόχρονα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter στην οποία σημείωνε ότι «όλες οι προετοιμασίες για την επιχείρηση (σ.σ. στη βόρεια Συρία) έχουν ολοκληρωθεί».

Τα ξημερώματα της Τρίτης η Άγκυρα βομβάρδισε θέσεις των Κούρδων στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκα, ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Νωρίτερα, αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον κουρδικού κέντρου διοίκησης στην πόλη Μαλικίγια, στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και στο βόρειο Ιράκ, Σύμφωνα με το υπουργείο, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε σειρά βομβαρδισμών με αποτέλεσμα τον θάνατο 12 «αυτονομιστών τρομοκρατών», ένας όρος που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για τα μέλη του PKK.

Αεροπορικά πλήγματα έγιναν επίσης σε περιοχή κοντά στα σύνορα Συρίας-Ιράκ, όχι μακριά από το σημείο διέλευσης Σεμάλκα. Δύο γέφυρες καταστράφηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θέλει τη δημιουργία μίας «ζώνης ασφαλείας» για την μετεγκατάσταση προσφύγων, στα σύνορα με της Συρίας-Τουρκίας.

Η ζώνη αυτή μέσα στο έδαφος της Συρίας θα έχει βάθος από 30 έως 40 χιλιόμετρα, ενώ το μήκος της θα είναι από 300 μέχρι και 480 χιλιόμετρα.

Το Anadolu δημοσίευσε χάρτη στον οποίο σημειώνονται με κίτρινο χρώμα οι περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους του YPG και του PKK, με ροζ χρώμα οι περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Άσαντ, με σκιασμένο πράσινο χρώμα οι περιοχές που ήδη έχει καταλάβει στη Συρία η Τουρκία, ενώ με πράσινο οι περιοχές που ελέγχονται από τους Συριακή αντιπολίτευση.

Προφανώς θέλοντας να καθησυχάσει την Διεθνή Κοινότητα για τις προθέσεις της, η Άγκυρα δια του διευθυντή επικοινωνιών του Τούρκου πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η Τουρκία θα παράσχει υπηρεσίες στις περιοχές τις οποίες θα καταλάβει από την πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία.

Στον χάρτη που ακολουθεί είναι σημειωμένες με αστέρι οι περιοχές στις οποίες είχαν εγκατασταθεί οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας και ανέφερε ότι θα καταστρέψει την οικονομία της χώρας, αν κινηθεί εκτός ορίων. Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:

«Όπως έχω δηλώσει ξεκάθαρα και στο παρελθόν, και απλώς το επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει και στο παρελθόν!). Πρέπει μαζί με την Ευρώπη και άλλους να έχουν το νου τους στους αιχμαλώτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειές τους. Οι ΗΠΑ έκαναν πολλά περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένης και της αιχμαλωσίας του 100% του Ισλαμικού Κράτους. Είναι ώρα τώρα και για άλλους στην περιοχή, κάποιοι με μεγάλο πλούτο, να προστατεύσουν τα ίδια τους τα εδάφη. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες».

