Το βράδυ της Τρίτης το τουρκικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την παράταση ενός έτους της εξουσιοδότησής του στην κυβέρνηση να εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Η έγκριση του ψηφίσματος έρχεται ενόψει της σχεδιαζόμενης επιχείρησης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εγκρίνει διασυνοριακές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Όπως σημειώνεται «…η παρουσία του PKK (Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν) και του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ θέτει άμεση απειλή στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας μας».

Παράλληλα με την έγκριση του ψηφίσματος από την Βουλή, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η Τουρκία είναι το μόνο κράτος μέλος του NATO που πολεμά ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.

Τον Οκτώβριο του 2014 η τουρκική Βουλή ενέκρινε την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Τουρκία. Η εντολή είχε διάρκεια ισχύος ενός έτους, και έκτοτε εγκρίνεται ετησίως η παράτασή της από το 2015.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (CHP) και των δύο μικρότερων κομμάτων του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), του Καλού Κόμματος (Iyi) ψήφισαν υπέρ της χρονικής παράτασης. Το φιλοκουρδικό κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) ήταν το μόνο που καταψήφισε.

Στρατιωτικές δυνάμεις και Κούρδοι πολίτες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, Κούρδοι όλων των ηλικιών συγκεντρώνονται στην Ρας Αλ Άιν, την Ταλ Αμπιάντ και το Κομπάνι, στα σύνορα με την Τουρκία.

«Θέλουν να σταθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες για να εμποδίσουν την Τουρκία», δηλώνει ο Αρίν Σέικχμους, ακτιβιστής από το Καμίσλι της Συρίας, στο οποίο συγκεντρώνονται επίσης Κούρδοι.

Η συγκέντρωση του πληθυσμού ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Ταυτόχρονα, συνομιλίες με τη Δαμασκό και τη Μόσχα επιδιώκουν οι Κούρδοι για να «καλύψουν το κενό» ή «να εμποδίσουν μία τουρκική επίθεση» μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι συνομιλίες θα γίνουν αμέσως μετά την αποχώρηση του συνόλου των αμερικανικών δυνάμεων από τη βόρεια Συρία, δήλωσε ο Μπαντράν Τζία Κουρντ στο Reuters.

«Αν η Αμερική εκκενώσει την περιοχή και ιδιαίτερα τη μεθοριακή περιοχή, σίγουρα εμείς, ως αυτοδιοίκηση και ως οι SDF, θα αναγκασθούμε να εξετάσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές», δήλωσε ο Τζία Κουρντ.

«Εκείνη τη στιγμή μπορεί να διεξαγάγουμε συνομιλίες με τη Δαμασκό ή με τη ρωσική πλευρά για να καλύψουμε το κενό ή να εμποδίσουμε την τουρκική επίθεση, έτσι μπορεί να υπάρξει εξέλιξη σ' αυτό και μπορεί να γίνουν συναντήσεις και επαφές στην περίπτωση που υπάρξει κενό», πρόσθεσε.

Τα ξημερώματα της Τρίτης η Άγκυρα βομβάρδισε θέσεις των Κούρδων στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκα, ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Νωρίτερα, αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον κουρδικού κέντρου διοίκησης στην πόλη Μαλικίγια, στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα πραγματοποίησε σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και στο βόρειο Ιράκ, Σύμφωνα με το υπουργείο, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε σειρά βομβαρδισμών με αποτέλεσμα τον θάνατο 12 «αυτονομιστών τρομοκρατών», ένας όρος που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για τα μέλη του PKK.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

— Ali Özkök (@Ozkok_A) 7 Οκτωβρίου 2019