¨Ενα άτομο έχει συλληφθεί από τις γερμανικές Αρχές, αλλά θεωρείται ότι άλλοι ύποπτοι που συμμετείχαν στην επίθεση έχουν καταφέρει να διαφύγουν και αναζητούνται.

Οι αυτόπτες μάρτυρες έκανα λόγο για ένα πάνοπλο δράστη (έφερε πάνω πολλά όπλα) με στρατιωτικού τύπου ενδυμασία.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS

