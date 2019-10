Ο Τούρκος πρόεδρος ονόμασε την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» και υποστηρίζει στο μήνυμα του ότι στόχος είναι η αποφύγει της δημιουργίας ενός «διαδρόμου τρομοκρατίας», στα νότια σύνορα της χώρας και να επέλθει ειρήνη στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο συριακός στρατός (σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα), πάντα σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Σε νεότερο μήνυμά του και πάλι στο Twitter, αναφέρει «θα εξουδετερώσουμε όλες τις απειλές τρομοκρατίας εναντίον της Τουρκίας για τον καθορισμό μίας ασφαλούς ζώνης, η οποία θα οδηγήσει τους Σύρους πρόσφυγες ξανά πίσω στα σπίτια τους».

«Θα διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα ελευθερώσουμε τις τοπικές κοινότητες από τους τρομοκράτες», καταλήγει το tweet του προέδρου της Τουρκίας.

