«Μπροστά σε όλο τον κόσμο και τον αμερικανικό λαό, ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τον προεδρικό του όρκο, πρόδωσε το έθνος του και διέπραξε πράξεις που αποτελούν λόγο παραπομπής του», δήλωσε ο Μπάιντεν σε μια προεκλογική του εκστρατεία.

«Για να διατηρήσουμε το Σύνταγμά μας, τη δημοκρατία μας, την βασική μας εντιμότητα, πρέπει να παραπεμφθεί», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

BREAKING: Joe Biden: "Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation, and committed impeachable acts.

"To preserve our Constitution, our democracy, our basic integrity, he should be impeached." https://t.co/urjnK6OnrU pic.twitter.com/ENdlWZApN3

— ABC News (@ABC) October 9, 2019