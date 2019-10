Ο 27χρονος Γερμανός νεοναζί Στέφαν Μπάλιετ, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, μετέδιδε ζωντανά μέσω κάμερας δράσης στο Facebook την «αποστολή» του και δεν αφήνει περιθώρια για τα κίνητρά του.

Κάνει λόγο επανειλημμένα για «Εβραίους» και για «Kanaken» (έκφραση της αργκό, υποτιμητική αναφορά σε γερμανόφωνους με καταγωγή από την Τουρκία ή τις αραβικές χώρες). Ο νεαρός ακροδεξιός, σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις αρχές, ενώ έδρασε μόνος, γεγονός που επέτρεψε στην Αστυνομία μετά την σύλληψή του να σημάνει την λήξη της σύστασης για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους. Τα ξενοφοβικά και αντισημιτικά κίνητρα του 27χρονου επιβεβαίωσε αργότερα και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ.

Στο βίντεο που μεταδιδόταν ζωντανά φαίνεται καθαρά ο δράστης, ο οποίος ήταν ντυμένος στρατιωτικά και με πλήρη εξάρτυση, να πυροβολεί εν ψυχρώ πισόπλατα μια περαστική γυναίκα κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης και αφού προηγουμένως είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην παρακείμενη συναγωγή, όπου περίπου 50 πιστοί γιόρταζαν την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την σημαντικότερη εβραϊκή γιορτή του έτους. «Ζωντανή κάλυψη» επιφύλαξε ο Γερμανός ακροδεξιός και στη δεύτερη επίθεσή του, σε τουρκικό ταχυφαγείο, όπου σκότωσε και πάλι εν ψυχρώ έναν από τους πελάτες.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS

