«Οι κομάντος μας συνεχίζουν να προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη» αναφέρεται σε ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης η οποία συνοδεύεται από εικόνες Τούρκων στρατιωτών.

«Ο στρατός μας συνεχίζει τη μάχη κατά των τρομοκρατών, ενώ η βασική προτεραιότητά του είναι να μην προκλήθεί κακό σε αμάχους» έγραψε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι υποστηρίζοντας ότι η χώρα του «ενεργεί στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και το "δικαίωμα στην αυτοάμυνα"».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η τουρκική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν το απόγευμα της Τετάρτης έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οκτώ άμαχοι. Δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ υποστηρίζει πως «μοναδικός μας στόχος είναι τρομοκρατικές ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος και οι PKK/KCK/PYD-YPG. (...) Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας αλλά δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός θύλακα τρομοκρατίας κατά μήκος των 911 χλμ. συνόρων μας. Δεν αποδεχόμαστε την παρουσία των τρομοκρατών εκεί».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, με την υποστήριξη Σύρων μαχητών, μπήκαν στη Συρία σε τουλάχιστον τρία σημεία του συνόρου.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έπληξαν συνολικά 181 στόχους, διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό.

Από την πλευρά της η συμμαχία υπό κουρδική ηγεσία η οποία ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία κατήγγειλε ότι αεροπορικός βομβαρδισμός της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας που εξαπολύθηκε την Τετάρτη έπληξε φυλακή όπου κρατούνται τζιχαντιστές του ISIS.

«Μια από τις φυλακές όπου κρατούνται μέλη του ΙΚ επλήγη από τουρκική αεροπορική επιδρομή», ανέφεραν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

A #Syriac house been bombarded in #Qamishli city, the #wife lost her life, the #man with the #kids got injured.#NE #Syria #NorthSyria #war #Turkey pic.twitter.com/x4Z02IPsIo

— Baderkhan Ahmad (@baderkhanahmad) October 9, 2019