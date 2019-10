Το δυστύχημα συνέβη την Πέμπτη γύρω στις 18.10 τοπική ώρα στο Γουξί, στην επαρχία Τσιανγκσού, σε απόσταση περίπου 100 χλμ. βορειοδυτικά της Σαγκάης, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο σε μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Οι αρχές προσπαθούν να καθορίσουν «τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από κινεζικά ΜΜΕ διακρίνεται η γέφυρα, ύψους πολλών μέτρων, να καταρρέει από μία πλευρά συνθλίβοντας τα αυτοκίνητα που βρίσκονται από κάτω.

Στις εικόνες φαίνονται επίσης δύο αυτοκίνητα που έχουν καταπλακωθεί από τα συντρίμμια με μόνα ορατά σημεία τους να είναι το καπό τους ή τα φώτα τους που διακρίνονται κάτω από τεράστιους όγκους μπετόν.

