Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας «49 τρομοκράτες από PKK/PYD-YPG εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης". Επομένως ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατών που έχουν εξουδετερωθεί από την αρχή της επιχείρησης ανέρχεται σε 277».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) προκάλεσε νέα ανησυχία καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και στρατιωτικής επέμβασης προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία στη βόρεια Συρία.

«Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε Στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

