Το ιρανικό τάνκερ ανήκει στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου NITC του Ιράν. Η NIOC ανακοίνωσε πως δύο πύραυλοι στοχοθέτησαν το τάνκερ και προκάλεσαν την έκρηξη. Ωστόσο η ιρανική κυβέρνηση αρνείται πως το τάνκερ χτυπήθηκε από πυραύλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας το πλήρωμα είναι ασφαλές και το όνομα του πλοίου είναι «Sabiti».

Το τάνκερ υπέστη σοβαρές ζημιές που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή πετρελαίου η οποία σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ έχει σταματήσει.

«Κανένα μέλος του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί από την έκρηξη (…) η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», επεσήμανε η NITC.

First images from Iranian oil tanker #SABITI in Red Sea that suffered from two separate explosions on Friday morning as a result of likely missile attack.#Iran pic.twitter.com/1Erve0dOI8

— Abas Aslani (@AbasAslani) 11 Οκτωβρίου 2019