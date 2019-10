O Άμπι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 «για τις προσπάθειές του να επιτύχει ειρήνη και διεθνή συνεργασία κα ιδιαίτερα για την αποφασιστική πρωτοβουλία του να επιλύσει τη μεθοριακή σύγκρουση με τη γειτονική Ερυθραία».

Ο Άμπι Άχμεντ αισθάνεται «μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό» που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2019, σε ηχογραφημένη τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τους επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

«Αισθάνομαι τόση τιμή και ενθουσιασμό... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα βραβείο που δίνεται στην Αφρική, που δίνεται στην Αιθιοπία, και φαντάζομαι πως θα κάνει τους άλλους ηγέτες της Αφρικής θα σκεφτούν πως είναι δυνατό να εργασθούν για την ειρήνη στην ήπειρό μας», είπε ο Άμπι.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένος και τόσο ενθουσιασμένος με τα νέα... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη αναγνώριση», είπε.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 Οκτωβρίου 2019