Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο δράστης τραυμάτισε πέντε άτομα. «Επιβεβαιώνουμε ότι ο δράστης μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Για το κίνητρο της επίθεσης, είπε ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αλλά «δεδομένης της τοποθεσίας και της φύσης της, η Αντιτρομοκρατική ηγείται της έρευνας».

Η αστυνομία έφτασε στο εμπορικό κέντρο Arndale και ακινητοποίησε με teaser έναν άνδρα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw

— John Greenhalgh (@JohnGre07881147) 11 Οκτωβρίου 2019