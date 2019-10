Συνεχίζει να «σφυροκοπεί» την Συρία η Τουρκία στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης», αφού σημειώθηκαν και την Παρασκευή αεροπορικοί βομβαρδισμοί και βολές του πυροβολικού στα σύνορα και γύρω από την πόλη Ρας αλ Αϊν.

Σύμωνα με τον ΟΗΕ περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη βορειοανατολική Συρία, εκ των οποίων ολοένα και περισσότεροι διαμένουν προσωρινά σε καταφύγια και σχολεία.

«Ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος είναι ήδη αισθητός. Υπολογίζουμε ότι 100.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους», τονίζεται σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

«Οι περισσότεροι έχουν καταφύγει σε άλλες κοινότητες, όμως ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων σπεύδει σε καταφύγια στις πόλεις Αλ Χασάκα και Ταλ Ταμέρ και πολλοί αναζητούν καταφύγιο σε σχολεία».

Πληροφορίες του CNN Turk, ανέφεραν ότι περίπου 500 Σύροι αντάρτες που υποστηρίζουν τις τουρκικές δυνάμεις με περίπου 20 άρματα μάχης εισήλθαν στην Συρία από την συνοριακή πόλη Τσειλάνπινάρ.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα φαίνονται να ζητωκραυγάζουν και να φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Σύμφωνα με τον Ραμί Αμπντουλραχμάν τον διοικητή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 32 μαχητές του SDF έχουν σκοτωθεί, 34 Σύροι σύμμαχοι των Τούρκων έχουν σκοτωθεί, καθώς και 10 πολίτες. Όπως αναφέρει το SDF την Τετάρτη και την Πέμπτη σκοτώθηκαν 22 μαχητές του.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ ανέφερε ότι αριθμός των νεκρών είναι «342 τρομοκράτες του PKK/PYD/YPG».

Τα στοιχεία τεσσάρων νεκρών στρατιωτών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαναπό οβίδες που έριξαν οι μαχητές των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) εναντίον μιας τουρκικής στρατιωτικής βάσης κοντά στην Αζάζ, μία πόλη στη βορειοδυτική Συρία, η οποία δεν βρίσκεται στη ζώνη όπου εκτυλίσσεται η τουρκική επιχείρηση.

Για κατάληψη χωριών κάνει λόγο η τουρκική πλευρά.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έγιναν ρίψεις με οβιδοβόλα 120 χιλιομέτρα δυτικά της Τουρκίας και κοντά στην πόλη Τελ Αμπιάντ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του SDF, Μαρβάν Κομισλό, «όλα τα σύνορα φλέγονται».

«Αυτή την στιγμή οι πιο δυνατές μάχες αυτών των τριών ημερών, δίνονται στο Ταλ Αμπιάντ».

Σύμφωνα με τον Κομισλό, οι Τούρκοι και το SDF, έδιναν μάχες όλο το βράδυ στη συνοριακή γραμμή από το Αίν Ντιβάρ μέχρι το Κομπάνι, ενώ υπήρξε ανταλλαγή πυρών στο Καμισλί.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα οι Κούρδοι αντάρτες στόχευσαν δημοσιογράφους του πρακτορείου Anadolu, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών.

Attention!#YPGattackedJournalists

On the third day of Operation Peace Spring, PYD/YPG terrorists' targeting of journalists who have been doing their jobs is a despicable and treacherous thing. pic.twitter.com/53aFeF5Usx

— ALANURRR (@AlanurAydan) October 11, 2019