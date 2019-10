Τον θάνατο του ανακοίνωσε η βοηθός του, η Ναταλία Φιλιμόνοβα , δηλώνοντας ότι ο Αλεξέι Λεόνοφ πέθανε στο νοσοκομείο Μπουρντένκο έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και το Κέντρο εκπαίδευσης κοσμοναυτών.

#OTD 11. October 2019

Soviet cosmonaut Alexei #Leonov has died aged 86. He was the first person to leave a space capsule when, on 18 March 1965.https://t.co/k0GP6k66y9https://t.co/7JAYAsAx7A pic.twitter.com/h6s77VFENr

— CONTACT LIGHT (@contactlight69) October 11, 2019