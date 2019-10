Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις, το περιστατικό «παρακολουθεί επισταμένως η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0

— Korey O'Brien (@koreyobrienTV) October 12, 2019